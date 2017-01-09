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العميد إدريس مادي يتفقد اللواء 26 جنوب العاصمة طرابلس

10 يناير، 2017
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تفقد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية العميد إدريس مادي اللواء الرابع مشاة ببلدة العزيزية واللواء 26 مشاة بمنطقة الزهراء جنوب العاصمة طرابلس التابعين للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وقال المكتب الإعلامي للغرفة إن هذه الجولة التفقدية «تأتي للوقوف على كافة الاستعدادات لللقوات المسلحة في المنطقة الغربية والصعوبات التي تواجه وسبل تذليلها بالإضافة إلى الرفع من الروح المعنوية لمنتسبى القوات المسلحة الليبية بالمنطقة الغربية من ضباط وضباط صف وجنود وقوة مساندة».

وسبق للناطق باسم القيادة العامة للجيش العقيد أحمد المسماري 26 ديسمبر أن أكد تواصل القوات المسلحة بالمنطقة الغربية مع القيادة العامة ووفرة أعداد العسكريين النظاميين فيها وبشكل أكبر من العدد المتواجد بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا رغبة لها بنشوب صراع مسلح بالعاصمة طرابلس وبأن الخيار الآخر لا يعلمه سوى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر الذي يمتلك خطة لذلك حيث لم يعلم أحد بخطة عملية البرق الخاطف.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هؤلاء الخونة إنحازوا للمجرم السفاح حفتر بعد أن عاثوا في العاصمة والمنطقة الغربية فساداً وقطعوا الطريق ونهبوا وسطوا على المصارف وأغتالوا قيادات الثوار الأحرار وأشعلوا حرباً ذهب ضحيتها مئات الثوار والمواطنين الأبرياء وتدمير المطار وخزانات الوقود بطريق المطار ومُنشآت أخرى.

    يجب على كتائب وفصائل الثوار من طرابلس والزاوية وصبراتة وغريان وسائر المنطقة الغربية جمع قياداتهم وقواتهم والمبادرة بالقضاء عليهم قبل أن يستكملوا هُم تجهيزاتهم ويُباغثوكم. يعني كما يقول المثل الشعبي “تغدوا بيهم قبل ما يتعشوا بيكم”. الإنتظار ليس في صالحنا.

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  • بهجت اسمعني نبو المشي
    واللواء هو جندي عند المشير كلكم بدون استثناء احد
    مشيرنا هيا زيدهم فنحن جنودك واتباعك من التيار السلفي ننتظر منك ابادتهم على بكرة ابيهم ونبو اكثر من هذا
    ابيدوهم زيدوهم هذا الكلام يامشير نبو اكثر من هكي
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان و ربيع ومحمد المدخلي والفوزان و يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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