العميد إدريس مادي يتفقد اللواء 26 جنوب العاصمة طرابلس

تفقد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية العميد إدريس مادي اللواء الرابع مشاة ببلدة العزيزية واللواء 26 مشاة بمنطقة الزهراء جنوب العاصمة طرابلس التابعين للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وقال المكتب الإعلامي للغرفة إن هذه الجولة التفقدية «تأتي للوقوف على كافة الاستعدادات لللقوات المسلحة في المنطقة الغربية والصعوبات التي تواجه وسبل تذليلها بالإضافة إلى الرفع من الروح المعنوية لمنتسبى القوات المسلحة الليبية بالمنطقة الغربية من ضباط وضباط صف وجنود وقوة مساندة».

وسبق للناطق باسم القيادة العامة للجيش العقيد أحمد المسماري 26 ديسمبر أن أكد تواصل القوات المسلحة بالمنطقة الغربية مع القيادة العامة ووفرة أعداد العسكريين النظاميين فيها وبشكل أكبر من العدد المتواجد بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا رغبة لها بنشوب صراع مسلح بالعاصمة طرابلس وبأن الخيار الآخر لا يعلمه سوى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر الذي يمتلك خطة لذلك حيث لم يعلم أحد بخطة عملية البرق الخاطف.

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