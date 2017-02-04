برنامج «ستار ليبي» يكشف عن أسماء لجنة التحكيم

كشف منظمي برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ستار ليبي» الموسم الأول 2017، عن أسماء لجنة التحكيم ومراحل البرنامج، لكنهم لم يعلنوعن موعد إنطلاق البرنامج حتى الأن.

وتتكون لجنة التحكيم خلال الحلقات المباشرة من الفنان ناصر المزداوي والفنانة خدوجة صبري والفنان شاب جيلاني، بينما لجنة تقييم الأصوات تتكون من الفنان خالد الزواوي وحاتم الغرياني ومجدي الجيلاني.

وسوف يترشح خلال المرحلة الأولى 24 متسابق حيث ستجرى تجارب الأداء في أكثر من مدينة ليبية منها البيضاء وبنغازي وجادو والعاصمة طرابلس وسيتم اختيار 12 متسابق في المرحلة الثانية التي ستقام في تونس وخلالها سيخرج من المنافسة متسابقان نتيجة تصويت المشاهدين عبر الرسائل الهاتفية القصيرة «ٍSMS» في كل حقلة وفي الحقة الأخيرة سيتم الإعلان عن الفائز.

وسيقدم حلقات برنامج «ستار ليبي» المذيعة ريم ادغيم والمذيع محمد الدوكالي، ويخرجه هيثم الصويعي وسيتولى مهمة تنسيق واختيار الازياء وليد الرقيعي، ومدير التسويق مجدي الجيلاني ومدير انتاج أكرم الصويعي مخرج ومدير البرنامج عادل الجيلاني.

البرنامج يهدف لإثراء التراث الليبي الفني ونشر الثقافة الفنية بين الجمهور الليبي و اكتشاف الشباب الموهوب غنائيا و رعايتهم و تنمية قدرات المتسابقين الغنائية و تدريبهم على الاستخدام الغير محدود لأصواتهم و الاتجاه للابتكار و الابداع والخروج بالمواطن الليبي من بؤرة الحزن و اليأس التي يعيشها البلد و المشاركة في تحسين صورة ليبيا و تغيير فكرة العالم عن ليبيا وما يمكن لشباب هذا الوطن فعله في ظروف قاسية.

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