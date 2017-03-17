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بالفيديو..سكان العاصمة طرابلس يهتفون لحفتر

17 مارس، 2017
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شهدت العاصمة الليبية طرابلس ،بعد ظهر اليوم الجمعة ،خروج مظاهرة حاشدة في ميدان الشهداء وسط المدينة ،طالب خلالها المشاركون بخروج الجماعات المسلّحة و توحيد الجيش الليبي من امساعد إلى رأس جدير.

كما رفع المتظاهرون شعارات تساند قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ،و تدعوهم إلى دخول العاصمة و طرد الميليشيات منها ،وأعلن المتظاهرون دعمهم لعملية الكرامة والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.  

يشار إلى أن عدد من الكتائب المسلّحة حاولت بدورها منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان الشهداء ،وكان المتظاهرون تجمعوا في ميدان الجزائر ثم توجهوا لميدان الشهداء بعد كسر الحاجز الأمني الذي كان يمنعهم من الوصول لميدان الشهداء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • من يهتف ل حفتر هم من تركوا القائد.. وكانوا يهتفون باسمه… انهم يستحقون اذلال اكثر كما هم فيه بما كسبت ايديهم

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