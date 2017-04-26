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تَأسيس مَجلس أَعلى لقَبائل أَولاد الشّيخ عبد السلام الأَسمر الفيتوري في زليتن

26 أبريل، 2017
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

زليتن 26 أبريل 2017 (وال)- أعلن في زاوية العلامة الشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري في مدينة زليتن، الإشهار عن تأسيس المجلس الأعلى لقبائل أولاد الشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري.

وجاء الإعلان خلال اجتماع موسع الذي عقد الإثنين في زاوية العلامة الشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري، والذي يُعتبر الأول من نوعه داخل مدينة زليتن، خاصة عقب الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها قبيلة أولاد الشيخ والزاوية الأسمرية في 23 أغسطس عام 2012 .

كما جاء في البيان التأسيسي للمجلس، عن وقوفه ودعمه لمؤسسات الدولة المتمثلة في الجيش والشرطة وتفعيل القضاء، والمصالحة الوطنية بين الليبيين،والمساهمة في القضاء على الظواهر الهدامة والإرهاب . (وال- زليتن) أ م / ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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