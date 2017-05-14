مجموعة من ضباط الجيش الليبي تهاجم المشير حفتر

شدد بيان صادر عن مجموعة من ضباط الجيش الليبي اليوم الأحد في مدينة زوارة على أهمية إنهاء الإنقسام من أجل إحلال الأمن والإستقرار والبدء فوراً في بناء مؤسسات الدولة ومن أهمها المؤسسة العسكرية.

ودعا البيان الذي تلقت”بوابة افريقيا الاخبارية” نسخة منه إلى الإهتمام بالمؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها ودعمها بوصفها أهم ركائز الدولة وإنهاء فوضى السلاح مبدياً إستهجانه لعدم تحقق أي شيء من ذلك على الرغم من المبادرات المتكررة التي قام بها ضباط الجيش الليبي التابعين للرئاسي من خلال التواصل مع الحكومات المتعاقبة.

وحمل البيان الصادر في ختام ملتقى استثنائي لضباط الجيش الليبي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسؤولية الكاملة عما آلت إليه أوضاع الجيش بسبب عدم إهتمامه بتكليف رئاسة للأركان على الرغم من المقترحات التي قدمت له وبسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها المؤسسة العسكرية خاصة وليبيا عامة مطالبا إياه وعلى مسامع الشعب الليبي بأن يسارع بتحمل مسؤولياته والقيام بواجباته أو يتحمل مسؤولية ما يترتب عن هذا الإهمال.

ووصف البيان قوات الكرامة التابعة لخليفة حفتر “مجموعة مسلحة خارجة عن القانون” إرتكبت من الجرائم والإختراقات ما يندى له الجبين على مرأى ومسمع العالم، معلناً في ذات الوقت وباسم ضباط الجيش الليبي التابعين لدفاع الوفاق الحاضرين في الملتقى الرفض الكامل للعمل تحت إمرة من وصفه البيان بـ”أسير الحرب” خليفة حفتر.

وأكد البيان بأن الجيش الليبي غني بالكفاءات القادرة على بناء مؤسسة وقيادة عسكرية بمهنية عالية ووطنية وشرف المهنة مطالباً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالكف عن محاولة إسترضاء بعض الأطراف التي تدعي أنها من هذه المؤسسة وهي تعمل لتحقيق مطامع سياسية لأن ليبيا أكبر من الأشخاص.

وأعلن البيان عن عدم الموافقة على خروج الضباط إلى خارج ليبيا والتحدث بإسم الجيش الليبي في الظروف الحالية التي تمر بها المؤسسة العسكرية رافضاً في الوقت ذاته وبشدة تصريحات وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة التي عدت خليفة حفتر، قائداً عام للجيش الليبي مع مطالبة الرئاسي بإقالة سيالة وتقديم إعتذار رسمي للشعب الليبي عما صدر عنه من تصريحات.

وأضاف البيان بأن المشاركين في الملتقى لن يقبلوا على رأس المؤسسة العسكرية إلا القيادات الشريفة التي تنطبق عليها المعايير الصحيحة لقيادة هذه المؤسسة وفقاً للقوانين العسكرية النافذة داعياً في ذات الوقت إلى إعتماد مقترح (هيئة الأركان العامة) الذي تم عرضه على الملتقى بإشراف من لجنة من “ضباط الجيش الليبي” التابعين لدفاع الوفاق تتشكل بالخصوص لتقديمه للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لغرض الإعتماد.

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