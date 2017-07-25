القبض على العميد بوخمادة في العاصمة طرابلس

أكدت مصادر متطابقة صحة الأخبار المتداولة حول ‏القبض على آمر حرس المنشآت النفطية المكلف سابقا من المجلس الرئاسي، العميد إدريس بو خمادة صباح اليوم الثلاثاء عقب وصوله من دولة تونس الي مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس. وذكرت مصادر مطلعة من العاصمة طرابلس ان القبض على العميد بو خمادة من قبل القوة المكلفة بحماية المطار، جاء بناءً على تعليمات من المدعي العام العسكري ‫في العاصمة طرابلس.

يشار الي أن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية المكلف من قبل المجلس الرئاسي، العميد إدريس بو خمادة، طالب قبل تحرير الموانئ من قبل قوات الجيش الوطني بفرض منطقة حظر جوي فوق منطقة الهلال النفطي لحماية المنشآت النفطية الحيوية على قوله. كما طالب في مارس الماضي من المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج دعوة القوى الدولية لمنع الطائرات من العبور فوق منطقة حوض سرت، وأكد أن “المنطقة تحتاج حماية دولية” على حد قوله.

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