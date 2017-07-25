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القبض على العميد بوخمادة في العاصمة طرابلس

25 يوليو، 2017
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت مصادر متطابقة صحة الأخبار المتداولة حول ‏القبض على آمر حرس المنشآت النفطية المكلف سابقا من المجلس الرئاسي، العميد إدريس بو خمادة صباح اليوم الثلاثاء عقب وصوله من دولة تونس الي مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس. وذكرت مصادر مطلعة من العاصمة طرابلس ان القبض على العميد بو خمادة من قبل القوة المكلفة بحماية المطار، جاء بناءً على تعليمات من المدعي العام العسكري ‫في العاصمة طرابلس.

يشار الي أن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية المكلف من قبل المجلس الرئاسي، العميد إدريس بو خمادة، طالب قبل تحرير الموانئ من قبل قوات الجيش الوطني بفرض منطقة حظر جوي فوق منطقة الهلال النفطي لحماية المنشآت النفطية الحيوية على قوله. كما طالب في مارس الماضي من المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج دعوة القوى الدولية لمنع الطائرات من العبور فوق منطقة حوض سرت، وأكد أن “المنطقة تحتاج حماية دولية” على حد قوله.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الصراحة ،،هذا يدل على عنصرية الحكومة في طرابلس و ميلهم لافكار الأجانب الأوروبيين الغير مسلمين والذين لا يكثرون لما يحصل في ليبيا ، الان اصبح اسمر البشرة ابن الصحراء التي تمثل ٣/٤ الارض الليبية غير ليبي ،والتركي والكردي والاوروبي والمجنس ذو العيون الزرقاء والشعر الناعم ليبي !!! وهذا لايجوز شرعا لان الجيش يحتاج لرجال ليبيين الأصول وذوي اخلاق رفيعة ويحترمون زيهم العسكري ،حتى لا تقع ليبيا في أفكار الجاهلية والكفر والالحاد والتطرف المدعوم من الخارج ومن عير العرب ، لهذا لا تحكموا على الناس بمنظارهم الخارجي ، بل احكموا عليهم بافعالهم وأهميتهم و عطاءهم للبلاد وللوطن ، ليبيا ليست مختبر لتغيير الأجناس ،بل ليبيا وطن جاهد فيه اجدادنا وأبناءنا ونساءنا حتى الأحجار والتراب والأمطار والرياح الذي فيها بدا يجاهد تلقاء نفسه ، حتى لا يغركم المال والأولاد والنساء بالبقاء في التفكير المقيت والجاهل لتميزوا الناس لأشكالهم ومناظرها التي خلقهم الله عليها

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  • خبر كاذب…..والصحيفة متمسكة بنشره رغم مروره لا اكثر من سنة ونصف ( صحافة مفلسة )
    معظم قوائم الأخبار المنشورة ( متحجرة ومحنطه ).

    رد

  • oiuiuopwertw
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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