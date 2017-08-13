وزير الحكم المحلي يبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات العامة لخدمات النظافة على مستوى ليبيا

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني ” بداد قنصو ” امس السبت ببلدية غريان اجتماعا بالشركات العامة لخدمات النظافة بالمناطق على مستوى ليبيا.

وتم خلال الاجتماع الذي استضافته الشركة العامة لخدمات النظافة بجبل نفوسه مناقشة الاوضاع والمشاكل التي تعاني منها الشركات كتأخر صرف المرتبات وعدم توفر الامكانيات المطلوبة لتمكين الشركات من اداء مهامها المكلفة بها سواء في جانب التخلص من القمامة أو تنسيق الحدائق وغيرها.

كما طرح مدراء الشركات عدة مقترحات على وزارة الحكم المحلي لكيفية النهوض بالشركات المعنية.

وقد رحب وزير الحكم المحلي بكل المقترحات مؤكدا حرصه على تقديم الدعم اللازم لشركات الخدمات العامة والتواصل مع المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي و وزارة العمل.

واختتم الاجتماع باصدار بيان أكدت فيه وزارة الحكم المحلي انها ستتواصل مع مصرف ليبيا المركزي لفتح اعتمادات ومنح الاذن لاستجاب عمالة وافدة ، وتوريد الاليات للشركات ، واخضاع العاملين للتقاعد الاختياري ، ومعالجة المكبات النهائية بالمناطق ، ودراسة امكانية منح الاذن للشركات بالاستثمار الدخلي.

كما اكدت الشركات العامة للخدمات والنظافة في البيان تمسكها الدائم بالعمل وتقديم الخدمات بكل ما هو متاح ومراعاة خصوصية العاصمة طرابلس.

تجدر الاشارة إلى ان الشركات الحاضرة للاجتماع هي شركات «الجبل الاخضر وسبها وسرت و اوباري و براك الشاطيء و طرابلس والمرج والبيضاء والجفرة و مرزق و مصراتة والواحات و المرقب وجبل نفوسه و نالوت والجفارة وغات والنقاط وبنغازي» ، فيما كانت لشركة الخدمات العامة درنة مداخلة هاتفية.

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