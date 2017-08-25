صورة | حالة غريبة تثير الصدمة فى مستشفى الزنتان العام

ليبيا – أصيب أطباء فى مستشفى الزنتان العام بصدمة بعد إستقبالهم حالة لمريض يدعى ( ز.م ) نقله ذويه الى المستشفى و خو يعاني من أوجاع فى معدته إلا أن المفاجئة تكشفت بعد إجراء الفحوصات اللازمة له .

و قال مصدر طبي من المستشفى فى حديث لـ المرصد أن المعني وصل الى قسم الاسعاف و الطوارئ و هو يعاني من ألم حاد جداً فى فى معدته أفقده القدرة على الشرب و الأكل ليتبين بأنه إبتلع فى الساعات الأخيرة عشرات القطع المعدنية فى معدته عبر الفم .

و أضاف بأن القطع التي إبتلعها المريض و بحسب صور الأشعة متعددة الاحجام ، منها البلاستيكي و المعدني وحتى المسامير و البراغي و بعض القطع المعدنية القديمة و بعض المواد الصلبة الاخرى التي تستدعي تدخلاً جراحياً لإخراجها .

و أشار المصدر الذي طلب إخفاء هوية المريض العشريني بأنه يعاني من وضع نفسي حرج فيما يقول أهله بأنه يعاني آثار ” عمل شعوذة ” أخرجه عن صوابه ، داعيا أولياء الأمور الى التيقض لأبنائهم مؤكداً فى ذات الوقت بأن الحالة قيد العلاج لإستخراج الاجسام المشار لها من معدته .

المرصد – خاص

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