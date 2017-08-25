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صورة | حالة غريبة تثير الصدمة فى مستشفى الزنتان العام

25 أغسطس، 2017
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – أصيب أطباء فى مستشفى الزنتان العام بصدمة بعد إستقبالهم حالة لمريض يدعى ( ز.م ) نقله ذويه الى المستشفى و خو يعاني من أوجاع فى معدته إلا أن المفاجئة تكشفت بعد إجراء الفحوصات اللازمة له .

و قال مصدر طبي من المستشفى فى حديث لـ المرصد أن المعني وصل الى قسم الاسعاف و الطوارئ و هو يعاني من ألم حاد جداً فى فى معدته أفقده القدرة على الشرب و الأكل ليتبين بأنه إبتلع فى الساعات الأخيرة عشرات القطع المعدنية فى معدته عبر الفم .

و أضاف بأن القطع التي إبتلعها المريض و بحسب صور الأشعة متعددة الاحجام ، منها البلاستيكي و المعدني وحتى المسامير و البراغي و بعض القطع المعدنية القديمة و بعض المواد الصلبة الاخرى التي تستدعي تدخلاً جراحياً لإخراجها  .

و أشار المصدر الذي طلب إخفاء هوية المريض العشريني بأنه يعاني من وضع نفسي حرج فيما يقول أهله بأنه يعاني آثار ” عمل شعوذة ” أخرجه عن صوابه ، داعيا أولياء الأمور الى التيقض لأبنائهم مؤكداً فى ذات الوقت بأن الحالة قيد العلاج لإستخراج الاجسام المشار لها من معدته .

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • من الزنتان يأتي الجديد….. فيقوا لأسركم والنساء بالذات هلي خاشين فيها وطالعين بالشعوذة والسحر…. نسأل الله ان يردنا إليه ردا جميلا

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  • هذه الأشياء يجب الابتعاد عن الشبهات وتطهير النفوس والاشياء المستوردة الغير صالحة للاستهلاك البشري والرجوع الى للمشايخ الطاهرين الصادقين في كتاب الله ، وعدم اكل مال اليتامى والربا ، وحفظ الأمانة والاستبيان في الأحكام . وعدم التولي عند الزحف ، وبر الوالدين والبعد عن الرذائل ، وقراءة القران والالتزام بالعهود .

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