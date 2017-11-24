تعرضت للتحرش وأحرجها الشاب خالد.. 10 مواقف أثارت الجدل لسوزان نجم الدين

دخلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين مجال الفن عن طريق الصدفة، فرغم أنها درست الهندسة؛ فإنها ركزت في مجال الفن بعد مشاركتها في مسلسل «الدخيلة» الذي عرض في بداية التسعينيات مع الممثل جهاد سعد، ومن هنا بدأت الفنانة التي ولدت في 24 نوفمبر عام 1966، مشوارها الفني الذي كانت خلاله محط أنظار الجميع، وطوال مشوارها الفني كان لها العديد من المواقف الفنية والشخصية التي أثارت جدلًا كبيرًا لدى محبيها ومتابعيها باعتبارها شخصية مشهورة، ويرصدها موقع «التحرير – لايف» في التقرير التالي..

1- الانفصال لخلاف سياسي

قالت الفنانة السورية، إنها انفصلت عن زوجها الذي أنجبت منه أربعة أطفال بعد زواج دام 16 سنة، بسبب خلافات سياسية، موضحة: «انفصلنا بطريقة راقية، ومع كل هذه التغيرات والخلافات حاولت الحفاظ على بيتي، جيت على حالي كتير ولكن ذلك لم ينجح».

وأضافت في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة «الحياة»، أنها تشعر بالفقدان وقسوة الحياة نتيجة ابتعاد أولادها عنها لتعلقها بهم، مشيرة إلى أن ظروفا ما تسببت في عدم قدرتها على السفر لأولادها أو مجيئهم إليها في مصر.

2- عمليات التجميل

دشن رواد التواصل الاجتماعي هجومًا عنيفًا عليها نتيجة عمليات التجميل التي زعموا أنها خضعت لها من أجل أن تخفي عيوب وجهها، مما دفعها إلى توجيه رسالة لمنتقديها من خلال حسابها الرسمي على تطبيق «سناب شات».

وخاطبت منتقديها قائلة: «بعض المتابعين حريصون على اصطياد أخطاء الفنانين.. أنا بازعل منهم، وحمد الله ما بتأثر بالانتقادات»، موضحة أن اختلاف ملامح وجه المرأة مرتبط بطريقة وأسلوب المكياج، نافية إجراء أي عملية لوجهها.

3- حارس شخصي يخيفها

أثارت الفنانة السورية جدلًا عبر حسابها الرسمي بموقع الصور «إنستجرام» عندما نشرت صورة تجمعها مع حارسها الشخصي الذي بدا ضخم البنيان.

وعلقت عليها بقولها: «خايفة إذا جاع يفكرني سندويشة وياكلني». وهو ما دفع متابعيها إلى التفاعل مع الصورة، وأطلقوا عليها وعلى مرافقها صفات لا تخلو من الفكاهة مثل: «الجميلة والوحش» و«ليلى والذئب».

يذكر أن النجمة ميريام فارس كانت قد أثارت جدلًا من خلال ظهورها منذ شهور عدة برفقة حارس خاص ضخم أثناء حفل أحيته في مصر.

4- صورة مع الزعيم

تعرضت السورية لهجوم عنيف، بعد نشرها صورا جمعتها مع الزعيم عادل إمام، وظهر فيها الزعيم في حالة صحية غير جيدة، إذ اعتبرها بعض منتقديها أنها تقلق محبي الزعيم بنشرها مثل هذه الصور، وآخرون اتهموها بأنها تحاول التودد للزعيم والظهور معه بحثًا عن شهرة أكثر.

5- قبلة وعناق

في خطوة استثنائية اعتلت الممثلة السورية سوزان نجم الدين مسرح «ستارز أون بورد»، حيث كان يغني مواطنها الفنان ناصيف زيتون واقتربت منه وعانقته وقبّلته، وهنأته على أدائه وإحساسه الرائع، وهو ما عرضها لانتقاد شديد وقتها.

6- البزنس والفن

في الوقت الذي تحذر فيه سوزان نجم الدين الفنانين من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي أو «السوشيال ميديا»، وتطالبهم بتوخي الحذر، فإنها قالت في إحدى المقابلات المصورة أنها أنشأت «شركة للماركيتينج والكريتيف والسوشيال ميديا وكل ما ‏يخص عالم الفن والإبداع».

وأكدت في نفس اللقاء أنها تهتم كثيرًا بعالم «البزنس»، موضحة: «طوال عمري أهتم بالبزنس، فأنا كان لدي شركة إنتاج وناد ‏رياضي ومكتب هندسي وجمعيات خيرية، وكنت أهتم بكل هذه ‏الأمور بجانب الفن، كما أنني أؤمن أنني ما زلت هاوية في الفن ‏وأحب أن أظل هاوية رغم أنني أعمل كممثلة محترفة، لكن روح ‏الهواية ما زالت بداخلي ولا أختار سوى الشيء المميز والذي أحبه ‏وأختاره بدقة».‏

7- تحرش في مهرجان الإسكندرية

تداول مستخدمو موقع الفيديوهات «يوتيوب»، مقطعًا للحظة تعرض الفنانة السورية للتحرش من قبل معجبيها، أثناء محاولتهم التقاط صور تذكارية معها، وكان ذلك أثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ33.

8- سؤال محرج

تعرضت الفنانة السورية للإحراج في أكثر من موقف مسجل، ولعل من بينها سخرية "أبلة فاهيتا" منها في مهرجان «دبي السينمائي»، وفي بداية برنامجها «لايف من الدوبلكس»، المذاع على قناة «سي بي سي»، سألتها "أبلة فاهيتا" عن صدرها هل هو طبيعي؟، فردت: «طبيعي وإذا بدك جربي».

9- الشاب خالد

تتواصل المواقف المحرجة لسوزان نجم الدين، إذ اقترب منها المطرب الشاب خالد كثيرًا عقب تسلمه بطاقة النجوم من «دانكن دوناتس»، ما عرضها لانتقاد واسع.

10- سقوط على المنصة

تعرضت الفنانة السورية لموقف محرج خلال تكريمها من مهرجان «الحياة» للدراما ودعم المبدعين ببورسعيد، إذ كادت تسقط على المسرح بسبب حذائها العالي، وذلك أثناء تسلمها أوسكار الفن والدراما العربية.

الجدير بالذكر أن سوزان نجم الدين شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، إذ أبدعت في المسلسل «نهاية رجل شجاع»، ومنه إلى مسلسل «خان الحرير» عام 1996، ثم «الثريا» 1998.

وتناقلت بعد ذلك سوزان نجم الدين أدوارها من «صلاح الدين الأيوبي» 2001 إلى «أبو زيد الهلالي» و«وادي الطوائف» عام 2005، وفي عام 2012 شاركت في مسلسلي «عمر» و«باب الخلق».

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