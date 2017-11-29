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«سيف الإسلام القذافي» يصدر أول بيان بإسمه منذ سبعة سنوات .. المرصد تنشر نص ماجاء فيه

29 نوفمبر، 2017
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدر سيف الإسلام القذافي بياناً صحفي اليوم الاربعاء عبر محاميه الاجنبي ” كريم خان ” حول تطورات القضية التي رفعها ضد عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة وحملات التشهير الذي قال أنها طالته خلال السنوات الماضية .

وكشف خان بحسب البيان الذي أصدره عبر مكتبه باللغة الانجليزية وترجمته المرصد ، عن عقد جلسة ظهر اول أمس الاثنين في محكمة طبرق تتعلق بإجراءات رفعها ضد بعيرة مؤكداً بأن الدافع وراء تقديم هذه الدعوى الأن هو ان المشتكى ضده ادعى زوراً وبهتانا أن شهادة الدكتوراه التي منحتها كلية لندن للاقتصاد لموكله قد تم منحها له من خلال الغش والاحتيال وكانت غير مستحقة ” .

وتابع المحامي متحدثاً باسم سيف الاسلام : ” بالرغم من ان ابوبكر بعيره قد قدم اعتذارا وطلب مني سحب القضية الا اننى وللاسف لقد رفضت القيام بذلك نتيجة الأضرار التي لحقت بسمعتي من هذه التصريحات التشهيرية المغرضة ، وقد طلبت من المحكمة الفصل في مدى صدقية هذه الادعاءات وأعلنت المحكمة يوم أمس أنها ستصدر حكمها في هذه المسألة في 24 ديسمبر 2017 “.

و أضاف : ” العديد من التعليقات الافترائية والتشهيرية والتى روجت ضدى. كانت لها دوافع سياسية ومنافية للحقيقة. وقد تعرضت الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك الأكاديمي فيما يتعلق بالدكتوراه التي منحتها لي كلية الاقتصاد في لندن إلى تحقيق مستقل، وقد تم التحقق منها وثبت عدم مصداقيتها ، ومن المعروف علنا أن جامعة لندن شكلت فريقا مستقلا للنظر في الادعاءات الموجهة إلي، وخلصت إلى أنه ينبغي ألا تلغى شهادة الدكتوراه. ومن ثم فقد ثبت بوضوح أن الادعاءات حول منحي درجة الدكتوراه الغير المستحقة قد تم كشفها على أنها غير عادلة تماما ودون اي أساس ومن ثم, فقد ثبت وبكل وضوح ان الادعاءات الكاذبة حول منحي شهادة الدكتوراه الغير مستحقه هي ادعاءات ” .

و قال القذافي ان العديد من ” الأكاذيب ” الأخرى حوله قد تم نشرها ضد شخصه في محاولة قال انها تهدف لخلق انطباع كاذب عنه وإلحاق الضرر بسمعته ومكانته و منها على سبيل المثال، ادعاء صحيفة في المملكة المتحدة بأنه اشترى منزلا في حي هامبستيد شمال لندن مقابل 10 ملايين جنيه استرليني مشيراً الى ان تلك القصة كانت خاطئة تماما و ان الحقيقة هي أنه لم يشتري البيت و بالتالي فأنه لا يملمه ولم يدفع ثمنه ولم يضع قدمه فيه ، وفقاً لنص البيان .

و تابع : ” هذا البيت لن ولم يكون له علاقة بي. ويجب على هذه الاكاذيب ان تتوقف. وأذكِّر كل وسائل الإعلام بالالتزام الاخلاقي وتقديم تقارير عادلة ودقيقة عن الوقائع وعدم تقديم الاكاذيب على أنها حقيقة. وفي هذا الصدد، فإنني أحتفظ بجميع حقوقي القانونية لحماية سمعتي والتماس اللجوء ضد هذه التصريحات المهينة من خلال المحكمة المختصة ” .

وشدد سيف الاسلام على انه يود انه يذكر ويخطر وسائل الإعلام بوضوح بأنه سيبدأ الآن إجراءات قانونية للمقاضاة على الطعن الذي نشرته هذه القنوات عدة مرات ضد شخصه .

وختم القذافي قائلاً : ” أود هنا أيضا أن أعلن بوضوح وأن أونوه لجميع وسائل الإعلام، انني سوف أبادر الآن بأخد إجراءات قانونية للمقضاة كل من قام بالتشهير بي ونشر الاكاذيب عنيلقد أصدرت التعليمات إلى المحامي الخاص بي، كريم خان ، بتعميم هذا البيان الصحفي باسمي ” .

المصدر : مكتب المحامي ( كريم خان )

الترجمة : المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الى سيف القدافي انا مواطن ليبي لاارغب في السماع منك او عنك او عن قاضاياك او من ظلمك.
    حدثني عما فعلته انت وابوك واختك واخوتك للشعب الليبي من ظلم وحقد وغصب واغتصاب. الان بدأت تشعر بالضيم والظلم قل لي ما رأيك في الاحساس بالظلم لمد’ 42 عاما من حكم اسرتك في مقدرات ليبيا وناسها سرقتم وقتلتم وارهبتم وارعبتم. لاتقم بترشيح نفسك لاي منصب في ليبيا الحره. هده لم تعد جماهيرتكم ادهب بعيدا لااعادك الله الى ارض العزه ليبيا

    رد

  • وأنا ايضاً مواطن ليبي … ولا اريد أن اسمع اي اخبار عن سيف الاسلام القذافي … والرجاء ان يحفظ ماء وجهه أو ماتبقى منه هذا اذا كان بصحة جيدة! .. ولا يحاول الدخول في السياسة مرة اخرى … ولننسى النظام الجماهيري الفاسد وحكم اللجان في كل مكان … ونبدأ بتجربة جديدة وبشر جديد … ربما وعسى ان يكون فيهم الخير.

    رد

    • حتكونو معاه زي ماكنتو مع بوه … من اول طلقة هربتو لتونس ومثر وخلتوه لمصيره المحتوم … زيف مش حيقرب من السياسة مرة ثانية مش لانه يكره السلطة ولكن لانه لايثق فيكم لانكم حفارين …

      رد

    • بارك الله فيك أخي الكريم أثلجت صدري .

      وأنا ايضاً مواطن ليبي … ولا اريد أن اسمع اي اخبار عن سيف الاسلام القذافي … والرجاء ان يحفظ ماء وجهه أو ماتبقى منه هذا اذا كان اديه وجة…

      رد

  • رسالة للي يتحدث تحت في الردود..
    اين ضيم تتحدث عنه .بالك ضيم سجناء ابوسليم .اللي اني اولهم عشت عمري كله متوهم انهم سجناء سياسين
    وفي الاخر سقط القناع وطلعو ارهابيين .بشهادة الغرب اللي انت في الاساس تثق بكلامهم
    ومازال اتحط في راسك في التراب واتقول حرية وليبيا ليها 7 سنوات في القتل والدمار …قتل يابني ادم تفهم انت قتتتتتل ..وماتقوليش كله منه .وقول كله مني
    وفي الاخر اشك في انه انتم اللي تردو علي التعليقات ليبيين ..ياما مستفيدين .ولخلق الفوضي
    لاني نتحدت مع اصحابي مع انهم فبرايريين بس مقتنعين .بانه لازم نوصلو لحل .ولو كان سيف نفسه …..

    رد

  • مصير الأوطان من الخطاء أن نربطه بشخص بعينه أو يوم بعينه ما أجمل أن نحتكم إلى المنطق و الحق و ننأى بأنفسنا و بلادنا عن الجدال العقيم الدي لايؤدي إلا إلى مزيد من الدمار و الإفتتال .فاتقوا الله في بلادكم و تفكروا في مستقبلكم و مستقبل أولادكم – إن الأمر لا يحتمل أكثر مما نحن فيه – هداكم الله

    رد

    • السلام عليكم.
      الحل الوحيد هو الرجوع إلى الله…
      وذلك لا يكون إلا من طريق واحد وهذا الطريق هو الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليه من بعده أصحابه رضي الله عنهم.
      افهموا جيدا يا ليبيين أن الحل تطبيق الشريعة الإسلامية بفهم سلف الأمة لا فهم الجماعات الإرهابية والجماعات الحزبية من الإخوان وغيرهم ولو تسموا بالسلفية كذبا وزورا.
      السلفية الحق لا تدخل في أي حزب أو قتال فتنة.. وإنما هي إتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة.
      وفقكم الله ونفع بكم.
      أخوكم عبدالسلام الورفلي.

      رد

  • شكرا اخي عبدالله الرياني:
    من الخطاء أن نربط مصير الأوطان بشخص بعينه أو يوم بعينه ما أجمل أن نحتكم إلى العقل والمنطق و الحق و ننأى بأنفسنا و بلادنا عن الصراع والجدال العقيم الدي لايؤدي إلا إلى مزيد من الدمار و الإقتتال .فاتقوا الله في بلادكم و تفكروا في مستقبلكم و مستقبل أولادكم – إن الأمر لا يحتمل أكثر مما نحن فيه – واتركوا ماحدث بكل مسمياته للتاريخ الذي سينصف الجميع وستحصد الاجيال القادمة من ما يفعله اجداده. ولا تنسوا الحساب امام الله حيث لا تزييف ولا كذب ولا تزوير ولا ينفع ظل الا ظله. فالوطن اكبر من أي منكم حتى لو كنتم اغلبية. هداكم وهدانا الله جميعا.

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  • انت يا سيف الظلم والتكبر والعجرفة والاستعلاء على الشعب الليبي المسكين لقد دمر ابيك هذه البلاد وتركها متخلفة بانشاء الكتائب لاخوتك وحكم العسكر البغيض الذى دام بالحديد والنار 42 سنة شر وقحط وهموم وتجرية ابوك في الليبيين وكأنهم حقل فيرأن والنتيجة دمار وخراب وقد استفادت افريقيا والارهابيين في العالم من جنون ابوك وبدر ثروة الشعب الليبي على طموحاته الشريرة ولا نلومه كثيرا لانه عسكري جاهل متخلف سطا على دولة مستقرة وخرب فيها القانون والدستور وكتب الكتاب الاسود طبقه على الليبيين بالغصب والشعب الليبي الذي ضرب فيهم الجهل والتخلف اطنابه الا ما رحم ربي والدليل على ذلك ان كتابه الان لا تجد من يذكره وحتى المستفيدين من نظام الغوغائى الهالك لا يذكرونه
    ابعد على الشعب الليبي واتركه فى حاله ولا تسمع الى الكلاب الضالة التى تشجعك على العودة لان الليبيين بكل صراحة ملو منكم ومن حكمكم ولو ابوك عمل استفتاء وهو في الحكم لا وجد الا اردل القوم والسمسارة وعبدة المال ليتبعوا هلكتو البلاد والعباد وكلكم واسرتك مهبلة ومتخليفين وللحديث بقية ان لازم الامر

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    • كلام جميل…واقع وحقيقه…
      ليبيا مازالت اكبر منهم … ليبيا بلد التاريخ والجهاد……
      سوف ينتصر الحق
      بإذن الله

      رد