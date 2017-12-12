قيادي من مصراتة يُوجه رسالة إلى سيف الإسلام القذافي

المتوسط:

وجه القيادي من مدينة مصراتة، حسن شابة، رسالة إلى المهندس سيف الإسلام القذافي، مفادها: «أعلم أنّ حزنك كبير وجرحك عميق.. فأنت فقدت الأب والأخ وحرمت الأم والأخت إلا أنّ حب ليبيا يسري في دمك.. ليبيا التي حلمت أن تصنع لها غدًا أفضل بمشروع ليبيا الغد الطموح لبناء شباب واعد بمستقبل زاهر إلا أنّ إرادة الله غالبه.. فتوقف الحلم وأصبح كابوس يتهدد ليبيا بالغرق والضياع».

وتابع القيادي: «أخي سيف الإسلام أخاطب فيك طموح الشباب وحكمة الرجال وشجاعة الفارس، بأنّ مستقبل ليبيا لا يحتمل مزيدًا من الصراع والخلاف لعلها فرصتنا الاخيرة لإنقاذ ليبيا، أطلب منك أن تخاطب مناصريك وإخوتك الليبين لأنّ المصالحة هي طريق الأمان.. والانتخابات يكون العبور بالوطن الي المستقبل والنجاة من الغرق.. ليبيا غالية وشعبها أغلي.. أرجوك رجاء أخ ومحب.. ليبيا تغرق».

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