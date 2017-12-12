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قيادي من مصراتة يُوجه رسالة إلى سيف الإسلام القذافي

13 ديسمبر، 2017
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ديسمبر 10, 2017 , 10:33 ص

نوفمبر 7, 2017 , 8:47 ص

نوفمبر 5, 2017 , 2:24 م

المتوسط:

وجه القيادي من مدينة مصراتة، حسن شابة، رسالة إلى المهندس سيف الإسلام القذافي، مفادها: «أعلم أنّ حزنك كبير وجرحك عميق.. فأنت فقدت الأب والأخ وحرمت الأم والأخت إلا أنّ حب ليبيا يسري في دمك.. ليبيا التي حلمت أن تصنع لها غدًا أفضل بمشروع ليبيا الغد الطموح لبناء شباب واعد بمستقبل زاهر إلا أنّ إرادة الله غالبه.. فتوقف الحلم وأصبح كابوس يتهدد ليبيا بالغرق والضياع».

وتابع القيادي: «أخي سيف الإسلام أخاطب فيك طموح الشباب وحكمة الرجال وشجاعة الفارس، بأنّ مستقبل ليبيا لا يحتمل مزيدًا من الصراع والخلاف لعلها فرصتنا الاخيرة لإنقاذ ليبيا، أطلب منك أن تخاطب مناصريك وإخوتك الليبين لأنّ المصالحة هي طريق الأمان.. والانتخابات يكون العبور بالوطن الي المستقبل والنجاة من الغرق.. ليبيا غالية وشعبها أغلي.. أرجوك رجاء أخ ومحب.. ليبيا تغرق».

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • وانا اضم صوتي الى صوتك من اجل ليبيا وشعبها المحسن منهم والمسئ وكفانا سيرا على درب الالام فانت اخا رغم ما مضى وعفا الله عما سلف.

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  • اتمني من الله ان يسهل عليك الأمر يا اخي سيف الإسلام القذافي لأنك فيك روح الوطن وشغلك المستمر حتي وانت في أصعب محنتك لأنك فقدت الأب والاخ وأسرتك ولكن كلها زادتك قوة وارادة في استمرارك في النضال وتوحيد الليبيين علي جمع شملهم في الداخل وعودة من في الخارج وفقك ألله أخي العزيز وثبت خطاك حتي النهوض بليبيا لأعلي القمم
    تحياتي لك وربي يحفظك ويجمعك مع أسرتك الكريمة

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  • وانا اضم صوتي وبشدة الي صوتك اخي حسن. لعلها الفرصة الاخيرة كما نوهت لانقاض ليبيا من المستنقع.

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