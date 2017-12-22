مصر تعترض على خطاب سوداني بشأن حلايب وشلاتين

أعلن الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، رفض بلاده «القاطع» لمزاعم السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الادعاء بـ «احتلال مصر لها».

وفي بيان له الخميس أوردته «سكاي نيوز عربية» يرد فيه على ما تداولته وسائل الإعلام حول خطاب وجهته وزارة الخارجية السودانية إلى الأمم المتحدة لإعلان رفضها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر في 8 أبريل 2016، قال أبو زيد إن وزارة الخارجية المصرية بصدد توجيه خطاب إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني، وما تضمنه من مزاعم في هذا الصدد.

وأكد أبو زيد أن الخطاب المصري سيؤكد أن «حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية»، وفق ما أوضح بيانه.

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