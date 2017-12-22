صوان: اختيار المحافظ من مجلس النواب “مخالفة صريحة” للاتفاق السياسي

قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان الخميس إن الاتفاق السياسي هو الإطار الحاكم والموجه للعملية السياسية، وهو بمثابة الدستور خلال هذه المرحلة، وعلى مجلس النواب الالتزام ببنوده.

وبيّن صوان في منشور له على صفحته الرسمية بفيسبوك أن ما حدث في جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي بشأن اختيار المحافظ يعتبر مخالفة صريحة للمادة 15 من الاتفاق والتي تقتضي بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المناصب السيادية إضافة إلى تنسيق الجهود بين المجلسين من أجل إخراج البلاد من هذه الأزمة وتنفيذ روح الاتفاق السياسي.

يُذكر أن مجلس النواب قد انتخب في جلسة الثلاثاء الماضي محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي بديلا للصديق الكبير؛ الأمر الذى آثار جدلا واسعة حول قانونية انتخابه.

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