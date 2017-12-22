مجلس الأمن يصوت اليوم على عقوبات جديد ضد كوريا الشمالية

يصوت مجلس الأمن، اليوم الجمعة، على مشروع قرار جديد طرحته الولايات المتحدة، الخميس، لتشديد عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وفق «فرانس برس».

يهدف المشروع إلى حظر تصدير نحو 90 % من المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية، وإعادة جميع الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج إلى بلادهم خلال 12 شهرًا، وفق نص مشروع القرار.

ونقلت «فرانس برس» عن دبلوماسيين الأربعاء أن الولايات المتحدة والصين تناقشان عقوبات جديدة على بيونغ يانغ بعد الصاروخ البالستي الأخير الذي أطلقته في 29 نوفمبر.

وخاضت واشنطن مفاوضات مع الصين وروسيا استمرت شهرًا من أجل إقرار الرزمة ما قبل الأخيرة من العقوبات في الخامس من أغسطس. لكن أسبوعًا واحدًا كان كافيًا لتبني الرزمة الأخيرة في 11 سبتمبر.

وأطلقت كوريا الشمالية في 29 نوفمبر صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات، قالت بيونغ يانغ إنه حلق حتى ارتفاع 4475 كلم قبل أن يسقط على بعد 950 كلم شرق موقع الإطلاق.

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