#ليبيا_الآن | أهابت وزارة الداخلية بجميع سائقي السيارات بتوخي الحذر عند قيادتهم في المناطق التي يمر بها وادي الربيع ووادي الخروع ووادي المجينين، لغزارة هطول المطر فيها، منوهةً أن أفراد هيئة السلامة الوطنية ومديريات الأمن متواجدة على الطرق الرئيسية والفرعية في هذه المناطق للمساعدة