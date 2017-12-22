روسيا: الطلب على أسلحتنا زاد بعد العملية العسكرية في سوريا

أعلن ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي، أن الطلب على الأسلحة الروسية زاد بعد العملية العسكرية في سوريا، مضيفا أن الصناعة الدفاعية الروسية تلقت طلبيات لعدة سنوات.

وقال المسؤول العسكري الروسي – في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم الجمعة – إن الاهتمام بالأسلحة الروسية "زاد بشكل ملموس بعد العملية في سوريا ويستمر في الازدياد"، مشيرا إلى أن هناك في العالم دولتين فقط بإمكانهما تصدير كل أنواع الأسلحة، وهما الولايات المتحدة وروسيا.

يذكر أن مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني فلاديمير كوجين قد قال في وقت سابق إن السلاح الروسي مطلوب للغاية في جميع أنحاء العالم، حيث ظهر لدينا شركاء جدد ومن بينهم البلدان التي لم تطلب سابقا أي سلاح من روسيا، لافتا إلى أن مؤسسة "روس أبورون إكسبورت" وهي المصدر الرئيسي في مجال الدفاع لديها حجم كاف من الحجوزات بقيمة 45 مليار دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا