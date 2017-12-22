الخارجية المصرية: لاندعم فصيلا على حساب آخر في ليبيا

المتوسط:

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بلاده تضع الملف الليبي على أولوية اهتمامتها، لافتا أن مصر لا تدعم فصيلا على فصيل آخر.

وقال أبو زيد في تصريحات متلفزة، “إن أمن ليبيا، من أولوية الأمن القومي المصري، وإن استقرار الوضع هناك ينعكس إيجابيًا على مصر، وتدهور الوضع ينعكس سلبيًا على مصر ولاحظنا الكثير من الأمور التي تبرهن على هذا الأمر”، مضيفا أن الوضع في ليبيا يبدو معقدًا شيئًا ما، نظرًا لعدم توافق الأطراف الليبية للخروج من المأزق الحالي، ومصر أدركت هذا الأمر.

كما شدد أبو زيد، على ضرورة التواصل مع كافة الأطراف وممثلي الشعب الليبي، مؤكدا أن مصر فتحت أبوابها لكافة الفصائل الليبية من أجل توحيد الجيش الليبي ودعم تلك المؤسسة القادرة علي الدفاع عن الأراضي الليبية ونشر الاستقرار.

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