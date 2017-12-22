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#ليبيا_الآن | غرقت منطقة عمارات البحوث السكنية بالمياه إثر هطول الأمطار الغزيرة…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | غرقت منطقة عمارات البحوث السكنية بالمياه إثر هطول الأمطار الغزيرة التي لم تتوقف في تاجوراء في #طرابلس.


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