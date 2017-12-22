الجيش الليبي يقدم خدمات إنقاذ لسفينة يونانية

أطلقت السفينة ‘Unuse ‘ اليونانية نداء استغاثة للقيادة العامة للجيش الليبي بعد تعرضها لعطب فني بالقرب من المياه الاقليمية الليبية شمال شرق طبرق .

وبحسب مصدر عسكري رفيع المستوي لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية” أصدر رئيس غرفة السلاح الجوي “العميد محمد منفور”، أمر (القاطرة إنقاذ 7) التابعة الشركة العامة للقطر والإنقاذ مكتب طبرق بالتحرك خارج المياه الإقليمية الليبية البحرية ببعد ثلاثة أميال.

وأكد المصدر بأنه عند وصول قاطرة الإنقاذ إلى موقع السفينة تم إبلاغ طاقم القاطرة بأنه تم تدارك العطل الفني في السفينة، مقدمين شكرهم للجانب الليبي على حسن تعاونهم وتلبيتهم لنداء الاستغاثة.

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