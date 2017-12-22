وزيرة: استراليا ستنهي ضرباتها الجوية في العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الاسترالية، اليوم الجمعة، أنها بصدد إنهاء الضربات الجوية التي تنفذها ضد تنظيم «داعش» في سورية والعراق.

وقالت وزيرة الدفاع الاسترالية، ماريز باين، في مؤتمر صحفي بحسب وكالة «رويترز»، أن بلادها ستعيد طائراتها من طراز «سوبر هورنيت» بعد مشاركتها لمدة ثلاث سنوات في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأوضحت باين أن القرار اتخذ بعد إعلان العراق النصر على تنظيم «داعش»، مضيفة: «بعد مناقشات مع العراق ومع الدول أعضاء التحالف الدولي قررت الحكومة الاسترالية أننا سنعيد من الشرق الأوسط إلى الوطن طائراتنا الست من طراز سوبر هورنيت».

ووصفت الضربات الجوية بأنها كانت «مهمة طويلة وشاقة»، وقالت: «قدم كل أفرادنا مساهمة استثنائية».

وتشارك استراليا في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في الشرق الأوسط منذ العام 2014.

وقالت باين إن عمليات استراليا في المنطقة ستستمر وإن 80 فردا يشاركون في مجموعة العمليات الخاصة بالعراق ويشمل ذلك قوات خاصة استرالية سيواصلون مهمتهم.

ويدرب جنود استراليون قوات عراقية في قاعدة التاجي العسكرية خارج بغداد.

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