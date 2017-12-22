ماذا قال “الصور” عن مكان تواجد الساعدي القذافي؟

قال مدير قسم التحقيقات لدى النائب العام الليبي الصديق الصور، إن الساعدي نجل معمر القذافي موجود بسجنه في العاصمة طرابلس، نافيا ما تردد عن اختفائه مؤخرا.

واضاف الصور في تصريح لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية مساء يوم الخميس، إن الساعدي القذافي الموقوف لدى السلطات الليبية قبل أكثر من ثلاثة أعوام، مؤكدا وجوده داخل سجنه في طرابلس وهو بصحة جيدة.

وأكد الصديق الصور، أن المتهم الساعدي معمر القذافي يخضع حاليا للمحاكمة في التهم الموجهة إليه وفق القانون الليبي، على حد تعبيره

وتأتي تصريحات مدير قسم التحقيقات لدى النائب العام الليبي، ردا على بيان عائلة العقيد القذافي الثلاثاء الماضي، أكدت فيها عن انقطاع الاتصال بالساعدي منذ فترة.

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