النفط يهبط متأثرًا بزيادة الإنتاج الأميركي

هبطت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة لتبتعد عن أعلى مستوياتها منذ عام 2015 بفعل ارتفاع الإنتاج الأميركي وتوقعات إعادة تشغيل خط أنابيب فورتيز في بحر الشمال.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 58.18 دولار للبرميل بانخفاص قدره 18 سنتًا، أو ما يعادل 0.3 %، عن سعر التسوية السابقة.

وتراجع كذلك خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتًا، أو ما يعادل 0.2 %، إلى 64.75 دولار للبرميل.

وكان برنت أغلق أمس الخميس عند 64.90 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2015. كما لامس خام غرب تكساس الوسيط مستويات لم يسجلها منذ منتصف عام 2015 خلال الشهرين الماضيين.

وأرجع تجار انخفاض أسعار النفط اليوم إلى توقعات بزيادة الإمدادات التي دفعت أصحاب المراكز الدائنة إلى البيع قبيل عطلة نهاية العام.

وتعرضت السوق لضغوط أيضًا من التوقعات باستئناف تشغيل خط أنابيب فورتيز ببحر الشمال في يناير. وتصل سعة الخط إلى 450 ألف برميل يوميًا.

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