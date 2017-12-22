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تقرير فرنسي يكشف عن أسماء 4 مرشّحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
كشف تقرير فرنسي، عن أسماء أبرز المرشّحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، مشيرًا إلى 4 سياسيين قال “إن كلاً منهم يتحرَّك من جهته، وضمن أفق كسب الاقتراع”.
وأوضح التقرير الذي أوردته نشرة “مغرب كونفيدونسيال” الفرنسية المعنية بشؤون المغرب العربي، إلى تعدّد المرشحين لمنصب الرئاسة الليبية، وذكرت في هذا الإطار، أسماء كلّ من، محمود جبريل، وعارف النايض، وعبدالرحمن السويحلي، وعبدالباسط قطيط.
ولم يذكر التقرير اسمي القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ضمن أبرز المعنيين بالاستحقاق الرئاسي المرتقب في ليبيا، لكنه أشار إلى أنهما يخوضان “سباقًا مع الزمن لكسب الجولة السياسية في البلاد”.
وقال التقرير الفرنسي، إنَّ انتهاء فترة الاتفاق السياسي الليبي، الموقَّع بمنتجع الصخيرات في المملكة المغربية يوم 17 من شهر ديسمبر لعام 2015، “لم تتسبب في الانفجار الذي كان يخشاه البعض، ولكن التوتر ارتفعت حدته”، مشيرًا إلى أنَّ المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، “سيواجه متاعب لتجاوز الموقف”.
وأضاف التقرير أنَّ كلاً من المشير حفتر وفائز السراج، “يوافقان نظريًّا على تنظيم انتخابات لتشكيل جهاز تنفيذي للدولة، وهو ما يمثل أحد العناصر الحيوية في خطة غسان سلامة”.
واعتبر التقرير أنَّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي انتهت مهامه رسميًّا مع انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي، “يعمل بوضوح على كسب الوقت، ويعلم جيدًّا أن شروط تنظيم الاقتراع، لن تكون متوافرة قبل عدة أشهر على الأقل”.
أما المشير خليفة حفتر، فقد أعلن أنَّه “لن يضع جيشه تحت أي سلطة إلا إذا كانت منتخبة”، أي أنَّه لن يخضع لسلطة السراج التي هي، وفق رأيه، “واقعة بشكل كبير تحت نفوذ خصومه من الإخوان المسلمين وتحت تأثير مصراتة أيضًا”، وفق التقرير.
وحذَّر التقرير من أنَّ كلاً من السراج وحفتر، “قد يجدان نفسيهما وقد تجاوزتهما بعض الحقائق على الأرض”، مشيرًا إلى أنَّ عملية اغتيال عميد بلدية مصراتة محمد إشتيوي، الذي أبدى انفتاحًا على حفتر والجيش الليبي، تأتي في هذا الإطار “المثير للقلق”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • أما محمود جبريل فهو عميل حتى النخاع للقذافي علاوة على غروره الذى جعله يجزم انه الوحيد في ليبيا الذي يفهم اما النايض فهو عميل حتى النخاع لأبناء ابن زايد علاوة على تأمره ضد أي ليبي في داخل ليبيا وخاصة خارجها وبالتحديد ضد كل الليبيين الذين يعيشون في الخليج وهو الذى اوشى بهتنا على كل الليبيين الذين سجنوا في الامارات المهم هو منسق حفتر مع مخابرات الامارات وصولا لهدم ما تبقى من ليبيا حتى يستريح سيده حفتر و وابن زايد اما قطيط فو عميل عامل رسميا لذى المخابرات الامريكية ثم مادا يفعل بجنسيته الامريكية وزوجته بنت احد الشخصيات الصهيونية اما عبدالرحمن السويحلى يجب ان يعطى الفرصة لغيره خاصة انه لم يحقق شيئا لليبيا رغم جلوسه على اعلى الكراسي السيادية لليبيا مثلا لم نسمع يوما انه وجه كلمة عتاب واحدة للنصاب حفتر و لسيده عقيلة صالح مع انه كان بإمكانه تقديمهما للعدالة الليبية والدولية لتخريبهما ماضي وحاضر ومستقبل ليبيا.

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