عميد درنة: نسعى إلى توفير السيولة بالمصارف الثلاثاء المقبل

أكّد عميد بلدية درنة احميدة تربح مواصلة مساعيه لإيصال السيولة إلى المصارف التجارية في المدينة الثلاثاء المقبل.

وأوضح تربح، في تصريحات لـ «بوابة الوسط»، أنه اجتمع مع مسؤولي غرفة مجموعة عمليات المختار بشأن الإذن بإدخال السيولة النقدية للمصارف التجارية، وذلك وفق المخصصات المالية المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء.

وأثنى تربح خلال حديثه على «دور آمر مجموعة عمليات عمر المختار العميد كمال الجبالي الذي كان دائم حريصًا على تقديم الخدمة الإنسانية وتأمين دخول الأدوية والمواد الغذائية وتقديم النصح والمشورة والتعاون».

وأضاف أن عناصر من أمن المنشآت سيقوم بتأمين دخول السيولة إلى المصارف التجارية، لافتًا إلى أن مندوبي المصارف سيستلمون الأموال الثلاثاء المقبل ويبدون في توزيع المرتبات على المواطنين مباشرةً.

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