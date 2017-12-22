ليبيا_الآن | إختتمت جمعية فتاة #ليبيا ورشة عمل حول السلم الإجتماعي “أهدافه وآ…

#ليبيا_الآن | إختتمت جمعية فتاة #ليبيا ورشة عمل حول السلم الإجتماعي “أهدافه وآلياته” ضمن حملة “السلام من دار السلام” للتوعية بمخاطر السلاح، في فندق دار السلام في مدينة #طبرق.





