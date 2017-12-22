بلدي سوق الجمعة: طالبنا الرئاسي بحل ازمة غرق الشوارع منذ يوليو الماضي دون جدوى

قال المجلس البلدي سوق الجمعة، إنه خاطب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة لحل أزمة غرق شوارع ومناطق العاصمة طرابلس منذ شهر يوليو الماضي، مطالبا رئاسة الحكومة غير المعتمدة ووزارتي الموارد المائية والحكم المحلي بالخروج للمواطنين وتوضيح الأمور لهم واتخاذ إجراءات الطوارئ اللازمة لمعالجة المشكلة وتخفيف معاناة المواطنين، إلا أنه لم يجد استجابة.

وأصدر المجلس البلدي سوق الجمعة بيانًا، أكد فيه تواصل المجلس البلدي كتابيًّا وشخصيًّا مع شركة الخدمات العامة طرابلس وشركة المياه والصرف الصحي طرابلس قبل بدء موسم الأمطار لهذا العام للعمل على تنظيف غرف مياه الصرف الصحي للتقليل من آثار هذه المشكلة المتوقعة مع هطول الأمطار، مؤكدا ان الشركتان اعتذرتا عن القيام بهذا العمل بسبب قلة إمكاناتهما لأسباب متعددة منها عدم توافر سيولة لتوفير العمالة الأجنبية العارضة للقيام بهذه الأعمال.

ولفت البيان، إلى عدم صرف ميزانية للبلدية هذا العام إلى الآن إلا الميزانية التسييرية لشهري يناير وفبراير، وبذلك فهي غير قادرة على تأجير سيارات خاصة لشفط المياه كما فعلت العام 2015.

وأوضح البيان، أن دور البلدية يقتصر على التواصل مع الجهات ذات العلاقة ومطالبتها بالقيام بأعمالها ما دامت هذه الأعمال لا زالت تدار على مستوى مركزي، ولم تنقل اختصاصاتها إلى البلديات عملاً بـ«القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية».

وأشار البيان، إلى أن َّهذه المشكلة متكرِّرة كل عام، ويعود سببها الجذري إلى عدم تنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية المتعاقد عليها منذ سنوات، إضافة إلى غياب الميزانيات الكافية والمنتظمة منذ سنة 2014م، مما أضعف إمكانات الجهات ذات العلاقة بالتعامل مع هذه المشكلة وغيرها من المشاكل المعروفة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24