ليبيا_الآن | أعلن مصرف #ليبيا المركزي #طرابلس عن استمراره في برنامج بيع النق…

#ليبيا_الآن | أعلن مصرف #ليبيا المركزي #طرابلس عن استمراره في برنامج بيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر الليبية خلال العام 2018 وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها،بمبلغٍ مخصص لكل رب أسرة 500 دولار، على أن يستلموها في منتصف يناير 2018.