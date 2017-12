مكتب النائب العام “يقطع الجدل”: الساعدي القذافي بخير

218TV| متابعة إخبارية

نقلت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية اليوم الجمعة عن مسؤول قضائي ليبي القول إن الساعدي نجل العقيد معمر القذافي لا يزال داخل سجن في العاصمة طرابلس، لافتًا إلى أن “المعلومات والجدل” عن اختفائه هو أمر غير صحيح، كاشفًا أن الساعدي “بخير”، لكنه لم يكشف تفاصيل أكثر بشأن مزاعم لعائلته ومحاميه بشأن فقدان الاتصال بنجل القذافي، المسجون قيد المحاكمة منذ ثلاث سنوات.

وبحسب الصديق الصور مدير قسم التحقيقات لدى النائب العام نقلا عن الوكالة الصينية، فإن “المتهم الساعدي القذافي يخضع حاليا للمحاكمة في التهم الموجهة إليه وفق القانون الليبي”.

وبحسب بيانات مُتداولة من أيام نقلا عن عائلة القذافي فإنها فقدت الاتصال بنجلها منذ مدة ليست بالقصيرة ولم تتمكن هي ولا محاميه من الاتصال به مع عدم علمهم بمكان أو ظروف احتجازه، مشيرة إلى أن “كل ما تعلمه الأسرة هو أنه يقبع في سجون ومعتقلات تديرها الميليشيات”، بحسب البيان المتداول للعائلة.

