السعودية ترفع حظر حمل الإلكترونيات على الطائرات المتجهة لبريطانيا

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، إنهاء حظر فرضته سابقًا بمنع المسافرين من حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي في مقصورات الطائرات المتجهة إلى بريطانيا لأسباب أمنية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، في بيان أوردته وكالة «رويترز» أنها رفعت «الحظر عن حمل أجهزة الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية في مقصورة الطائرة للمسافرين إلى المملكة المتحدة عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة اعتبارا من تاريخ 21 ديسمبر 2017».

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا قيودًا على اصطحاب الإلكترونيات في مقصورات الطائرات في مارس على الرحلات الجوية المباشرة من تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية بسبب تهديدات أمنية لم تحدداها.

وفي يوليو رفعت واشنطن الحظر على اصطحاب الركاب الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على طائرات الخطوط السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة.

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