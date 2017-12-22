الحكومة الموقتة تعلن الأحد عطلة رسمية احتفالاً بذكرى الاستقلال

أعلنت الحكومة الموقتة يوم الأحد المقبل يوم عطلة رسمية، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن العطلات الرسمية، احتفالاً بالذكرى السادسة والستين لاستقلال ليبيا المجيد، والذي جاء بنضال وكفاح وجهاد الآباء والأجداد.

وطالبت الحكومة الجهات والمؤسسات التي يستلزم عملها تواجد العاملين فيها هذا اليوم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان سير العمل فيها بصورة اعتيادية، على أن يتم تعويض العاملين فيها بالحصول علة عطلة بالأيام اللاحقة.

وفي السياق، تقدمت الحكومة الموقتة بالتهاني لأبناء الشعب الليبي الكريم، داعين الله أن يحمي ليبيا ويحقن دماء أبنائها ويجمع شملها.

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