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#ليبيا_الآن | إتفق فريق عمل الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في وزارة الص…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إتفق فريق عمل الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في وزارة الصحة على إعداد مقترحٍ عملي يتضمن كيفية تقديم الدعم لمستشفى الرازي للأمراض النفسية، كي يتمكن من تقديم خدمات العيادات الخارجية، وتقديم خدمات الإرشاد النفسي للنازحين المتضررين في #ليبيا وللمهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم.


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