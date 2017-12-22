ليبيا_الآن | إتفق فريق عمل الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في وزارة الص…

#ليبيا_الآن | إتفق فريق عمل الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في وزارة الصحة على إعداد مقترحٍ عملي يتضمن كيفية تقديم الدعم لمستشفى الرازي للأمراض النفسية، كي يتمكن من تقديم خدمات العيادات الخارجية، وتقديم خدمات الإرشاد النفسي للنازحين المتضررين في #ليبيا وللمهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
رسائل من السيسي لرؤساء الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي
تم النشر منذُ 8 دقائق
#ليبيا_الآن| #فيديو – #خاص| “أبوخطوه”، مواطن من #سرت يسكن في منطقة العمارات …
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_منوعات أحوال الطقس المتوقعة لليوم الأحد. #ليبيا
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| صباح عراقة تاريخ #ليبيا. بعدسة المبدع “خليفة الورفلي”.
تم النشر منذُ 51 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
بداية سيئة لـ«بيتكوين» في تداولات الأسبوع
تم النشر منذُ 1 ساعة
ماذا قال وزير الخارجية الإيطالي لمواطنيه العاملين في ليبيا؟
تم النشر منذُ 1 ساعة
أضف تعليقـك