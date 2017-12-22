قزيط: انتخاب البرلمان محافظ من دون التشاور مع مجلس الدولة مناورة سياسية

نفى عضو ما يسمى بمجلس الدولة بلقاسم قزيط تفويض المجلس رئيسه عبد الرحمن السويحلي بإصدار تغريدة رافضة لإختيار محمد عبد السلام الشكري محافظاً للمصرف المركزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، مشيرا الى ان المجلس يعبر عن رأيه ببيان أو قرار.

وأكد قزيط في تصريحات اعلامية أن قرار مجلس النواب بإختيار الشكري لن يطبق، مؤكدا ان محافظ المصرف المركزي في طرابلس المقال الصديق الكبير لن يسلم منصبه إلا بعد مصادقة ما يسمى بمجلس الدولة على القرار

وتابع قزيط، ” أن ما حدث في طبرق أقرب للمناورة السياسية منه للركون والإستماع لمعاناة الشارع حيث دلت تصرفات البرلمان على عدم النضج”.

وأضاف قزيط، ” أن ما يسمى بمجلس الدولة تواصل مع الدول الكبرى بشأن القرار وهي لن تؤيده لأن قلق المجلس مرده قيام البرلمان بتصرفات أحادية ضربت بعرض الحائط كل القوانين”، مشيرا الى انه اذا قبل ما يسمى بمجلس الدولة بهذا الأمر فهذا يعني أن لا وجود له ويصبح مجرد ديكور وسيشكل مجلس النواب الحكومة ويعين كل المناصب السيادية بمفرده، وزاد “أن هذا الأمر غير نافذ لأن البعثة الأممية، موقفها واضح في هذا السياق بشأن المادة الـ15 من الإتفاق السياسي وقد بذلت جهودا لمنع البرلمان من إتخاذ خطوة أحادية”.

وأشار قزيط إلى أن ما يسمى بمجلس الدولة أشد حرصا على إقالة الصديق الكبير لكنه يتمسك بكل قوة بالجانب القانوني، لافتا الى انه إذا كانت الرغبة صادقة لدى مجلس النواب فلماذا لم يتشاور ” مع ما يسمى بمجلس الدولة.

وأفاد قزيط انه مع مصادقة ما يسمى بمجلس الدولة” على قرار تعيين الشكري لإنهاء معاناة المواطن إلا أن الكبير لن يغادر منصبه وستتعمق المعاناة بعد أن أعطى البرلمان هدية له ليربك الحياة الإقتصادية فيما لن يستطيع البقاء في حال مصادقة مجلس الدولة على القرار”.

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