218TV| رصد إخباري

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا إن بلاده وعبر “مهات خارجية خاصة” تقوم ب”مساعدة ليبيا” ب”احترام وصداقة”، معتبرا أن ليبيا “بلد مهم جدا”، لإيطاليا، لكن الرئيس الإيطالي ماتريلا بحسب إدراج للسفارة الإيطالية لدى ليبيا على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لم يكشف عن طبيعة “المهمات الخارجية” التي تؤديها روما لمساعدة ليبيا.

وبحسب الإدراج المشار إليه، والمقتضب جدًا، فإن ماتريلا عرّج على الملف الليبي أثناء حديث له بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة عبر تقنية الفيديو من مكتبه الخاص في القصر الجمهوري مع ضباط إيطاليين في عدة مناطق عالمية، ينفذون مهام عسكرية في الخارج، فيما لم يكشف الإدارج عن المناطق التي تتواجد فيها بعثات عسكرية إيطالية لتنفيذ المهام الخارجية.

The post الرئيس الإيطالي يكشف عن “مهمات عسكرية” في ليبيا appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية