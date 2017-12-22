الخارجية المصرية: الملف الليبي من اولويات امننا القومي

جددت الخارجية المصرية، تأكيدها على وضع الملف الليبي ضمن أهم أولوياتها، لما يمثله من أهمية للأمن القومي المصري.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، “إن أمن ليبيا، من أولويات الأمن القومي المصري، وإن استقرار الوضع هناك ينعكس إيجابيًا على مصر، وتدهور الوضع ينعكس سلبيًا على مصر”.

وأوضح ابو زيد، أن مصر تتواصل مع كل الأطراف التي تمثل الشعب الليبي، ولا تقف مع طرف دون غيره بل تقف على مسافة واحدة مع الجميع، مشيرا إلى المساعي المصرية من أجل دعم المؤسسة العسكرية وتوحيد الجيش الليبي.

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