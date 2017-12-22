‎مكتب انتخابات بني وليد يبحث عن مقر جديد

المتوسط:

قام وفد من ‎مكتب الادارة الانتخابية بني وليد، بزيارة لبعض المرافق بالمدينة وذلك للبحث عن مقر مناسب ودائم لمكتب الادارة الانتخابية بني وليد.

وضم الوفد كل من رئيس مكتب الادارة الانتخابية بني وليد اللافي موسى، ورئيس المجلس المحلي بني وليد على امبارك.

من جهته أعرب رئيس المجلس المحلى امبارك عن استعداده لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتوفير المطلوب في أسرع وقت، مثمنا الجهود التى قدمها مكتب بني وليد وعلى السمعة التي يتمتع بها موظفي المكتب من حيادية ونزاهة طيلة عملهم بالانتخابات السابقة.

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