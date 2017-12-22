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#ليبيا_الآن | تظاهر عشرات سكان مخيمات #تاورغاء في #طرابلس أمام ديوان رئاسة ال…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تظاهر عشرات سكان مخيمات #تاورغاء في #طرابلس أمام ديوان رئاسة الوزراء في طريق السكة للمطالبة بوضع حدٍ نهائيٍ لمأساتهم وإعادتهم إلى ديارهم. وقرروا تحويل المظاهرة إلى إعتصامٍ مفتوحٍ داعيين سكان العاصمة طرابلس والمدن القريبة منها بالإنضمام إليهم والاعتصام معهم.








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