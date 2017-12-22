ليبيا_الآن | تظاهر عشرات سكان مخيمات #تاورغاء في #طرابلس أمام ديوان رئاسة ال…

#ليبيا_الآن | تظاهر عشرات سكان مخيمات #تاورغاء في #طرابلس أمام ديوان رئاسة الوزراء في طريق السكة للمطالبة بوضع حدٍ نهائيٍ لمأساتهم وإعادتهم إلى ديارهم. وقرروا تحويل المظاهرة إلى إعتصامٍ مفتوحٍ داعيين سكان العاصمة طرابلس والمدن القريبة منها بالإنضمام إليهم والاعتصام معهم.
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