اليابان تُقر إنفاقًا قياسيًا بقيمة 860 مليار دولار للسنة المالية الجديدة

أقر الحكومة اليابانية برئاسة شينزو آبي، اليوم الجمعة، ميزانية السنة المالية 2018-2019 والتي شملت إنفاقًا قياسيًا يبلغ 860 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية اليابانية، بحسب وكالة «رويترز» إن إجمالي حجم الإنفاق العام للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل سيصل إلى 97.7 تريليون ين (860 مليار دولار)، وهو الأكبر على الإطلاق ويزيد قليلًا عن الخطة المبدئية لهذا العام البالغ حجم الإنفاق فيها 97.5 تريليون ين.

وذكرت الوكالة أن إقرار الحكومة اليابانية لمثل ذلك الإنفاق الضخم «يؤكد زيادة التركيز على النمو أكثر من التقشف في الوقت الذي تبقي فيه الحوافز النقدية الكبيرة تكاليف الاقتراض منخفضة».

وتلقت الميزانية دعمًا من الزيادة المطردة في الإنفاق على الرفاه الاجتماعي في ظل الارتفاع السريع في تعداد كبار السن وزيادة الإنفاق العسكري وسط التوترات الإقليمية المرتبطة بكوريا الشمالية.

وكانت اليابان قالت في وقت سابق إنها ستخصص مبلغًا قياسيًا قدره 46 مليار دولار في ميزانية اليسنة المالية الجديدة لتعزيز دفاعاتها المضادة للصواريخ في مواجهة تهديد كوريا الشمالية.

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