الشعبوية طريق لكسب الشعبية في ربع الساعة الأخير من الشرعية!! … بقلم / محمد الامين

الحرب الكلامية والإعلامية على أشدها بين مجلس نواب طبرق ومجلس الدولة، الكيانان المنتهية ولايتهما قانونيا والساقطة شعبيا، لن تفيدهما في شيء، وأجدر بهما قيادة وأعضاء أن يتركا لخط الرجعة مكانا بدل المزيد من النزول إلى الحضيض كل يوم..

فتبادل الشتائم والاهانات العلنية لن يزيدهما في عيون الليبيين إلا صَغَاراَ.. ولا بدّ أن يدرك كل المتورطين في هذا أنهم بما يفعلونه إنّما يُوصدون أبواب العمل في الشأن العام في وجوههم، ويحطمون مستقبل وجودهم في المشهد السياسي الذي دخلوه بمحض الصدفة أصلا.. وما كان لهذا التطاحن أن يهمّ الليبيين أو يجلب انتباههم لولاَ أنه يُموّلُ من أموالهم وبمواردهم.. ويُغذى بقوت أبنائهم..

فثمن الإنجازات الهزيلة على مرّ أعوام كان باهضا، دفع فيه المواطن وقته، وكرامته، ومقدراته، وصحته، وأمنه، وسيادة وطنه.. وما كان لمعارك الشماتة والكراهية والشدّ والجذب أن تحتدم في هذا الوقت بالذات، لو كان هؤلاء البؤساء مدركين أنهم مرتهنون بمسار الأمم المتحدة، أو ما يسمى بالاتفاق السياسي..

لكن الغباء والغطرسة يفعلان بالجهلة الأفاعيل، فتراهُم يحاولون مغالطة الناس وإيهامهم بقدرتهم الزائفة على الحلّ والعقد في بلد مهيمنٍ عليه دوليا وأمميا، ويلبّسُون على الناس بقرارات وأوراق لا تساوي قيمة ثمن حبرها، والحال أن الأمور محسومة ومقرّرة رغم أنوفهم.. في الأمتار الأخيرة من وجودهم في مؤسساتهم ومناصبهم يحاولون الإيحاء بأنهم مهتمون بمعاناة الشعب وبأحواله. ويسعون إلى تملق الليبيين، بالقرارات، وبـ”المكرُمَات” المفاجئة على غرار [قرار الصديق الكبير صرف 500 دولار لأرباب العوائل اليوم!!]..

ولك أن تتساءل عن الشخص الذي سيُحسبُ له هذا القرار؟؟ هل هو المحافظ الحالي أم المحافظ الجديد؟؟ ولمصلحة أية جهة سيُصرفُ هذا الإنجاز الثوري؟؟ هل سيخدم مصلحة مجلس السراج أم مجلس السويحلي المتمسك بالصديق الكبير على رأس المصرف المركزي ؟ قرارات شعبوية لإنقاذ الشعبية!! وهيئات منتهية الصلاحية تتنازع الشرعية!!.. وللحديث بقية.

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