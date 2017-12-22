وزير العمل بالوفاق يبحث تفعيل التعاون المشترك مع المغرب

المتوسط:

التقى وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين، مؤخرا بالوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبدالكريم بن عتيق، لبحث العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وسبل تطويرها.

وأعرب الأمين- الذي يقوم بزيارة للمملكة المغربية خلال تلك الأيام- عن أشادته بالدور الذي قام به الملك محمد السادس في سبيل تحقيق استقرار ليبيا، من خلال تفعيل اتفاق الصخيرات الذي اعتبره مرجعية أساسية لتوحيد الشعب الليبي وكافة الفرقاء.

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