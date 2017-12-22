ليبيا_الآن | أصدر مجلس الدولة بيانًا شدّد فيه على أهمية توحيد المؤسسات السيادي…

#ليبيا_الآن | أصدر مجلس الدولة بيانًا شدّد فيه على أهمية توحيد المؤسسات السيادية والإلتزام بتنفيذ الإتفاق السياسي لإنهاء المراحل الإنتقالية، مستغربًا تعيين مجلس النواب منفردًا ودون تنسيق محافظًا للمصرف المركزي، ما سيضع المؤسسة أمام حالة من الجدل القانوني.