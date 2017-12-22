صنع الله يبحث سُبل عودة العمل بحقول الجفرة

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، خلال اجتماع مع المجلس البلدي الجفرة، سُبل عودة الشركات لمواقعها في الجفرة، وإعادة تأهيل الحقول.

وأكد صنع الله، حسب الموقع الرسمي للمؤسسة أمس الخميس، ضرورة التنسيق بين الجهات الأمنية لخلق مناخ ملائم يساعد الشركات النفطية للعودة لكامل نشاطها، وتذليل الصعوبات.

وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية، والمساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المكانية بالمنطقة حسب الإمكانيات المتوفرة.

ضم الاجتماع عميد البلدية السيد عثمان أبوبكر حسونة، والدكتور عبد اللطيف المهدي جلالة عضو مجلس البلدية، والنائب عن دائرة الجفرة بمجلس النواب الدكتور إسماعيل الشريف. كما حضر الاجتماع من جانب المؤسسة مختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة.

وأثنى عميد البلدية على حرص المؤسسة بالنهوض بالإنتاج النفطي وتقدم بدعوة لرئيس مجلس الإدارة لزيارة المنطقة في القريب.

ونقل الحاضرون مقترحًا من محضر الاتفاق الذي أعدته مديرية أمن الجفرة بعد اجتماعها مع الأعيان والشيوخ بخصوص تأمين الحقول والمواقع النفطية والنظر في المخالفات التي تحصل بين الفينة والأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط