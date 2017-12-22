الشاطر: هذه خطوات الخروج من أزمة انتخاب محافظ للمركزي

المتوسط:

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن ليبيا بحاجة إلى خطوتين للخروج من أزمة الخلافات التي نشبت عقب انتخاب محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي.

وعلق الشاطر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا” ليبيا بحاجة لخطوتين، الشكري يرفض الاستلام ما لم تطبق المادة 15 من الاتفاق السياسي، والنواب المؤيدون يجتمعون للالتقاء بمجلس الدولة للدفع بتطبيق الاتفاق”، وأضاف ” مخاتلات اقلية النواب ينبغي التصدي لها وافشالها، ليبيا في حاجة إلى مواقف وطنية حاسمة وليس التخاذل، الوطن يستغيث بكم”.

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