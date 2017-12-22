كوريا الشمالية تصف استراتيجية ترامب الأمنية الجديدة بـ«الوثيقة الإجرامية»

انتقدت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، استراتيجية الأمن القومي الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا واصفة إياها بأنها «وثيقة إجرامية».

وقالت ناطقة باسم الوزارة، في بيان نقلته وكالة «رويترز» عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن استراتيجية ترامب الجديدة تريد «الخضوع التام للعالم بأكمله لمصالح الولايات المتحدة».

وأضافت الناطقة: «كشف هذا أن سياسة (أمريكا أولًا) التي يتعالى بها صوت عصابة ترامب ما هي إلا إعلان عدوان يهدف إلى الهيمنة على العالم وفقا لأهوائها ورغباتها».

وكان ترامب قال، في الوثيقة التي أعلنت الاثنين الماضي، إنه على واشنطن التعامل مع التحدي الذي تمثله برامج كوريا الشمالية للأسلحة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يجدد الدعوة إلى تشديد العقوبات على كوريا الشمالية ردًا على أحدث تجاربها لإطلاق صاروخ باليستي.

وأجرت بيونغيانغ تجربتها النووية السادسة، الأقوى حتى الآن، في الثالث من سبتمبر الماضي، وهو الأمر الذي أثار تنديدًا دوليًا ودفع بمجلس الأمن إلى فرض عقوبات جديدة قاسية عليها.

كما اختبرت عددًا من الصواريخ الباليستية منذ يوليو الماضي، وأعلنت أن كامل الأراضي الأميركية أصبحت في مرمى نيرانها.

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