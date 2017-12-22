ليبيا_الآن | يعمل جهاز الخدمات العامة والشركة العامة للمياه والغرفة الأمنية ول…

#ليبيا_الآن | يعمل جهاز الخدمات العامة والشركة العامة للمياه والغرفة الأمنية ولجنة الأزمة في مدينة #ترهونة على فتح الطرقات وتوجيه المواطنين، في ظل موجة البرد والأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة منذ صباح الخميس.















