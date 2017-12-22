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نواب امريكيون يطالبون إدارة #ترامب بسياسة أكثر صرامة مع #﻿قطر التفاصيل مع روناك …

تم النشر منذُ يومين
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نواب امريكيون يطالبون إدارة #ترامب بسياسة أكثر صرامة مع #﻿قطر التفاصيل مع روناك عادل مباشرة على الرابط التالي: https://goo.gl/NGWP8a

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