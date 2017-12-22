اسعار صرف الدولار و اليورو و الاسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الجمعة 22/12/2017

أنهى سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي الجمعة 22 ديسمبر 2017 الاسبوع الحالي على انخفاض خاد وذلك مع ختام تعاملات سوق اسعار العملات في ليبيا لهذا الاسبوع وسبق أن ارتفعت اسعار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي خلال الاسبوع الجاري لكنها خاضت حالة من التذبذب في الاسعار مابين الصعود القياسي والهبوط الحاد, وبلغ سعر الدولار 9.05 دينار ليبي .

ووفقا لمتعاملين في سوق المشير لبيع العملات و الذهب في طرابلس فقد انخفض سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع ختام التعاملات في السوق وبلغ سعره 10.744 دينار ليبي, وسبق أن خاضت العملة الاوروبية الموحدة خلال الشهر الماضي فترات صعود قوية وقياسية فاقت ال12 دينار.

كما انخفض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع ختام التعاملات اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 12.129 دينار ليبي وأستمر في الحفاظ على معدل 12 دينار, وسبق أن لامس الباوند الاسترليني حاجز ال13 دينار ليبي خلال الفترة الماضية.

وفيما يلي اسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي عند الاغلاق “المشير” :

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 9.05 دينار 8.97 دينار اليورو 10.744 دينار 10.664 دينار الجنية الاسترليني 12.129 دينار 12.049 دينار الليرة التركية 2.366 دينار 2,286 دينار الدينار التونسي 3.48 دينار – الجنية المصري 0.506 دينار 0.426 دينار الدولار الكندي 7.047 دينار 6.967 دينار الدينار الاردني 12.764 دينار 12.684 دينار حوالات دبي 8.95 دينار –

>> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار 8.15 دينار “مصرف الامان والتجاري الوطني”

بطاقات الفيزا 400 دولار 7.70 “باقي البنوك”

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 13.00 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 12.90 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ منتصف العام الماضي 2016 حالة من الهبوط والتذبذب بشكل كبير عقب انخفاضها بما نسبته 50 % أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتخطى سعر الدولار حاجز 7 دينارات نهاية شهر 11 من العام الماضي 2016، مقارنة بـ3.6 دينار نهاية مارس خلال العام نفسه.