الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها أزاء معاناة أهالي تاورغاء

المتوسط:

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهيئات ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والخيرية المحلية، بسرعة التدخل وتقديم المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لنازحي ومهجري مدينة تاورغاء، القانطين بمخيمات النزوح، للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية التي يمرون بها في ظل هذه الضروف والأوضاع الإنسانية السيئة.

وأعربت اللجنة في بيان أصدرته، عن قلقها البالغ أزاء تفاقم معاناة أهالي تاورغاء المهجرين قسرا، بمخيمات النزوح بطرابلس وجنزور، نتيجتآ لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة والبرد الشديد، مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية والوطنية والدينية إتجاه معاناة وماساة أهالي تاورغاء المهجرين قسرا للعام السابع على التوالي بمخيمات اللجوء والنزوح بعموم البلاد ، من خلال الإسراع في العمل والجهود والترتيبات من أجل إعادة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم وإنهاء المعاناة التي يعيشها الأهالي داخل المخيمات.

كما جددت اللجنة، تأكيدها على أن جريمة فرض التهجير القسري الجماعي للسكان المدنيين وفرض استمرار حالة التهجير أثناء النزاعات والحروب يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

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