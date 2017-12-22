الوطنية لحقوق الانسان تحمل الرئاسي مسؤولية معاناة نازحي تاورغاء

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ أزاء تفاقم معاناة أهالي تاورغاء المهجرين قسرا، بمخيمات النزوح بطرابلس وجنزور، نتيجة لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة والبرد الشديد .

وطالبت اللجنة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمنظمات الإنسانية والخيرية الدولية والمحلية بسرعة التدخل وتقديم المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية، لمعالجة الظروف الصعبة التي تشهدها مخيمات النزوح.

وحملت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسؤولية القانونية والإنسانية والوطنية والدينية إتجاه معاناة ومآساة أهالي تاورغاء المهجرين قسرا للعام السابع على التوالي بمخيمات اللجوء والنزوح بعموم البلاد، وضرورة الإسراع بالعمل من أجل إعادة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم وإنهاء المعاناة التي يعيشها الأهالي داخل المخيمات .

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