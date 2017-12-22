عملة بيتكوين تهبط 20 % في تعاملات الجمعة

هبطت عملة بيتكوين دون 13 ألف دولار، اليوم الجمعة، بعدما خسرت نحو ثلث قيمتها في خمسة أيام فقط.

وبحسب وكالة «رويترز» فالعملة الرقمية تتجه في ظل هذا الانخفاض إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ العام 2013 بعد صعود قوي إلى مستوى ذروة اقترب من 20 ألف دولار الأحد الماضي.

وحققت العملة الرقمية الأكبر والأشهر زيادة كبيرة منذ بداية العام حيث قفزت من أقل من ألف دولار إلى 16 ألفا و666 دولارًا في بورصة بيتستامب بلوكسمبورج الأحد وتجاوزت 20 ألف دولار في بورصات أخرى.

لكن بيتكوين هبط بصفة يومية منذ ذلك الحين وتسارعت وتيرة الخسارة اليوم. وانخفضت العملة إلى 12 ألفًا و560 دولارًا في بيتستامب مسجلة هبوطًا بنحو 20 % خلال اليوم.

وجرى تداول العملة بانخفاض بلغ 15 % عند 13 ألفًا و320 دولارًا لتتجه إلى تسجيل أسوأ أسبوع في أكثر من ثلاثة أشهر.

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