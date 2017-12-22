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#ليبيا_الآن | تضرر مخيم أهالي #تاورغاء في منطقة الفلاح في #طرابلس جراء هطول ا…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تضرر مخيم أهالي #تاورغاء في منطقة الفلاح في #طرابلس جراء هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية أمس الخميس.






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قناة الان

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